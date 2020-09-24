كارثة تلوح.. قيادي تركي: 6 ملايين متهم بالإرهاب.. 95% منهم أبرياء!

تطرّق إلى انتهاك السلطات للقانون وتفاقم التعذيب وقال: برعاية "الداخلية"

كشف نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، مصطفى ينر أوغلو، أن 95% من الأتراك المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية "أبرياء" من التهمة المنسوبة إليهم.

وقال "ينر أوغلو" في تصريح تلفزيوني: "السنوات الثلاث الأخيرة شهدت التحقيق مع وملاحقة مليون و376 ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية".

وأضاف: "كان هذا العدد ليبلغ 20 ألفًا على أقصى تقدير لو كان القضاء مستقلًا والقانون يطبق بطريقة طبيعية".

وأشار القيادي التركي المعارض إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت خضوع مليون و376 ألف شخص للتحقيق والملاحقة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وأردف: "في حال وُجهت التهمة للأسرة، فستصبح ستة ملايين شخص؛ أي أن ستة ملايين شخص اتهموا بالانتماء لتنظيمات إرهابية داخل هذا البلد".

وأكد "ينر أوغلو" أنه يؤمن "ببراءة 95% من الأشخاص المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية؛ استنادا إلى البند 314/2".

وقال: "ما كان مليون و376 ألف مواطن ليواجهوا هذه التهمة لو كان القانون يطبق بشكل طبيعي، ولو كان القضاء مستقلًا ويعمل وفقًا للدستور وأسس المحكمة الدستورية؛ لكانت هذه النسبة قد بلغت 20 ألف شخص على أقصى تقدير".

وتَطَرّق إلى "انتهاك السلطات للقانون وتفاقم معدلات التعذيب والمعاملة السيئة"، قائلًا: هذه الأمور تحت رعاية وزارة الداخلية، وهي المسؤول الفعلي عن الكثير من الظلم الذي تشهده تركيا؛ بل وإنها المخطط له.

ودعا المعارض التركي حكومة بلاده إلى "الالتزام بالقانون والتوقف عن الممارسات التي ستقود البلاد إلى كارثة مأساوية".