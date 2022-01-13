وزير الشؤون الإسلامية يفتتح معرض "المصحف الشريف" بالرياض

"آل الشيخ": المعرض يُبرز جزءًا من العمل الكبير للقيادة في خدمة كتاب الله

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في الرياض، معرض المصحف الشريف الذي تنفذه الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات.

جاء ذلك، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة ووسائل الإعلام.

وتجوّل الوزير بالمعرض وأجنحته المتنوعة، والذي يمكّن الزائرين من التعرف على مراحل طباعة ونشر المصحف الشريف والجهود المقدمة في ذلك وهم في سياراتهم؛ تحقيقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا، حيث يباشر أعماله بدءًا من اليوم ولمدة عشرة أيام خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى العاشرة والنصف مساء.

وعقب مراسم الافتتاح، رفع وزير الشؤون الإسلامية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم غير المحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة لكل ما يخدم القرآن الكريم ويساهم في إيصاله لملايين من المسلمين بالعالم.

وأشار إلى أن المملكة قدّمت هذا المجمع هدية للعالم الإسلامي أجمع، وهو أكبر مجمع للعناية بالقرآن الكريم في العالم، مبيناً أن الوزارة تشرّفت بالإشراف على المجمع وأعماله وخدمة القرآن الكريم وعلومه وتطوير إصداراته وتنويعها بما يخدم المسلمين في كل مكان.

وأكد أن الوزارة تهدف من خلال المعرض إلى إبراز الجهود والنقلات النوعية المقدمة لطباعة المصحف الشريف، وترجمة معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات العالمية ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة، والمبادرات الجديدة التي تطور العمل لخدمة القرآن الكريم وأهله.

ولفت إلى أن المجمع حقّق ولله الحمد قفزة كبيرةً في سقف الإنتاج، حيث إنه كان ينتج في السابق ما بين ستة إلى ثمانية ملايين نسخة، وفي العامين الماضيين بلغ سقف الإنتاج أكثر من عشرين مليون نسخة، بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة.

ودعا الوزير في ختام تصريحه بهذه المناسبة المواطنين والمقيمين إلى زيارة المعرض للاطلاع على مراحل انتاج مصاحف القرآن الكريم في المجمع، مقدماً شكره لكل المنظمين والعاملين على إعداد وترتيب المعرض على حسن التنظيم، تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

يُذكر أن المعرض يقام لأول مرة في مدينة الرياض، ويهدف إلى إبراز الجهود المقدمة لخدمة الإسلام والمسلمين من قبل القيادة الكريمة، والعناية بالقرآن الكريم ونشره وطباعته.