"بنس": على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي

أكد استعداد واشنطن لحماية مصالحها

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين): "يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف"، مؤكدًا أن واشنطن مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين.

وذكر "بنس" في تصريحات أمام مؤتمر "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" أوردته قناة "الحرة"، أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران، وترغب في الحوار، لكنها لن تتراجع.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة لم تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنها فقط أجلت حصولها عليه لعقد من الزمن.

وخرقت إيران أخيرًا الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥ مع قوى غربية وأعلنت تخصيب اليورانيوم بنسبة أكبر من المسموح بها في الاتفاق.