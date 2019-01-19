بينها العاصمة .. 3 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد"

قالت: حالة مناخية بدأت صباحاً وتستمر للسابعة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، 3 تنبيهات لمناطق: الرياض، وعسير، والشرقية، وذلك من حالة استمرار تدني الرؤية بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

وقالت الهيئة: الحالة بدأت التاسعة والربع صباحاً، وتستمر للسابعة مساء السبت، وتشمل في منطقة الرياض: الدوادمي، والرياض، والخرج، والأجزاء المجاورة، وفي عسير تشمل: بيشة، وتثليث، والأجزاء المجاورة، وفي المنطقة الشرقية، تشمل: الأحساء والقيصومة وحفر الباطن.