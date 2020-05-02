قفزة قياسية جديدة بروسيا.. إصابات كورونا في يوم واحد 9623

مجموع الإصابات أصبح 123054 حالة فيما توفي حتى الآن 1222

في قفزة قياسية جديدة بعدد الإصابات أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 57 وفاة و9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشّي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، أن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 123054 حالة، فيما توفي حتى الآن 1222 شخصًا.