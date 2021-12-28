"الشؤون الإسلامية" بالباحة تنفذ مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة".. غدًا

تستمر لمدة يومين وتشمل دورات وورش عمل وندوات وبرامج ولقاءات علمية

تحت رعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ينفّذ معهد الأئمة والخطباء، بالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة الباحة، غدًا الأربعاء، مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"؛ التي تهدف لتعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع الحسّ الأمني لديهم، وإبراز دور المواطن في تحقيق الأمن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته ودور خطبة الجمعة في ذلك.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة الشيخ مرزوق الرويس، أن المبادرة التي تستمر لمدة يومين تستهدف منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات، وتشتمل على دورات تدريبية وورش عمل وندوات وبرامج ولقاءات علمية ومحاضرات توعوية.

وأضاف "الرويس" أن محاور المبادرة ترتكز على التأصيل الشرعي للانتماء الوطني وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، ودور منسوبي المساجد في تحقيق ذلك، إضافة إلى كيفية إعداد الخطب وإلقائها.

يُذكر أن مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" انطلقت فعالياتها مطلع الأسبوع الماضي، وتأتي ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف تطوير ورفع مستوى منسوبي المساجد من الخطباء والأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات.