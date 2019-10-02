"دهانات الجزيرة" تُشارك "تعليم عسير" الاحتفالات باليوم الوطني الـ89

ضِمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية وشراكتها المستدامة مع الإدارة

شاركت "دهانات الجزيرة" الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، الاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة، الذي أقامته الإدارة الأسبوع الجاري على مسرحها في مدينة أبها برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وحضور وكيل الإمارة محمد بن ناصر بن لبدة، ومدير عام التعليم بالمنطقة سعد بن أحمد الجوني.

وكرّم وكيل إمارة منطقة عسير شركة "دهانات الجزيرة"؛ لرعايتها حفل "إدارة تعليم عسير" باليوم الوطني السعودي 89، ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، وفي إطار شراكتها المجتمعية المستدامة مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة؛ حيث تَسَلّم ممثل الشركة المهندس عبدالله بن حسين القحطاني درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

من جهته رفع الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" عبدالله بن سعود الرميح، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة؛ داعيًا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد الأبيّة أمنها واستقرارها، وأن يُديم مجدها وعزها ورخاءها وازدهارها.

وخلال الحفل أدى 80 طالبًا وطالبة من مراحل التعليم الثلاث أوبريت "سمو الوطن"؛ مُجَسّدين اللحمة الوطنية التي يعيشها أبناء الوطن، عبر عرض العديد من الاستعراضات الأدائية واللوحات الشعبية بمشاركة أبناء وبنات الشهداء.

أقيم الحفل اعتزازًا بمملكتنا العظيمة، وولاءً لقيادتنا الرشيدة، وتأصيلًا لحب الوطن في قلوب الطلاب والطالبات، وتعبيرًا عن الفخر باليوم الوطني، ذكرى توحيد المملكة الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، وتم فيه تقديم مشهد درامي أظهَرَ حال الإنسان في البلاد قبل توحيد المملكة، وكيف غدا حاله بعد تأسيسها ونهضتها المباركة.

وتَخَلل فقرات الحفل عرضُ الأغنية الوطنية "لونها بالأخضر" التي أنتجتها "دهانات الجزيرة" احتفاءً باليوم الوطني 89 للمملكة، والتي وجدت صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.