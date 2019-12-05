ندوة متخصصة عن المدارس التراثية في الأحساء

ضمن برامج النادي الأدبي بمعرض الكتاب ٢٠١٩

عُقدت، الأربعاء، ندوة متخصصة عن المدارس التراثية في الأحساء، تحدث فيها الدكتور عبدالرحيم بن يوسف آل الشيخ مبارك، والدكتور زيد بن صالح أبو الحاج، وأدارها رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الملك فيصل الدكتور دايل بن علي الخالدي.



جاء ذلك ضمن برامج نادي الأحساء الأدبي، ضيف شرف معرض الكتاب ٢٠١٩ المنعقد حاليًّا في بهو عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل.



وحظيت الندوة بحضور كبير من رواد المعرض وطلاب وطالبات الدراسات العليا والبكالوريوس في شعبتَي التاريخ والسياحة والآثار بكلية الآداب.



وأتت استكمالًا لبرامج أدبي الأحساء التي ينفذها النادي ضمن برامج معرض الكتاب ٢٠١٩ الثقافية، وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون عن استفسارات ومداخلات الحضور، ثم كرم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري المشاركين في الندوة.