الباحة.. حادث سير بطريق الملك عبدالعزيز يتسبب في احتراق مركبة بالكامل

تناثرت أجزاؤها في الطريق بعد اصطدامها بالرصيف وسط تجمهر كبير

تَسَبب حادثُ سيرٍ وقع هذه اللحظات، في احتراق مركبة بالكامل، في رهوة البر بطريق الملك عبدالعزيز بالباحة؛ فيما تناثرت أجزاؤها بعد ارتطامها بالرصيف.

وتَواجدت دوريات المرور في الموقع الذي شَهِد تجمهرًا لبعض قائدي المركبات، وقام آخرون بتهدئة المركبات ووضع علامات تحذيرية للقادمين في نفس الطريق، وباشروا إزالة قطع المركبة من الطريق لفتحه.