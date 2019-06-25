عمليات دحر الإرهاب في اليمن متواصلة.. الجهود السعودية تكشف الحرص على أمن الجار

شملت تفكيك قدرات التنظيمات الإجرامية وضبط قادتها وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي

عايشت الجمهورية اليمنية في زمن سابق من التحديات الداخلية والتي أسهمت في تردي الأوضاع بها، وكان من أهمها الوضع السياسي، والوضع الاقتصادي والوضع الأمني، ولكن مع اتساع خريطة وجود التنظيمات الإرهابية، وبدأت الجهود الدولية والتحالفات الإقليمية للوقوف أمام مخاطر وتهديد هذه التنظيمات الإرهابية والتي أينما وجدت ارتبطت مع بعضها بعضًا بالثقافات المتطرفة، والمصالح وكذلك هدف الوجود والبقاء والسيطرة، وكان للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” دور في مواجهتها وبقيادة المملكة العربية السعودية.

ومنذ ذاك الوقت، وجدت التنظيمات الإرهابية بعد محاربتها وتضييق الخناق عليها في عديد الدول العربية والآسيوية أن الجمهورية اليمنية هي البيئة المناسبة والخصبة لوجودها وانطلاق وممارسة نشاطاتها العدائية والإرهابية، وذلك باعتبار خدمتها من الظروف التي كانت تمر بها الجمهورية في تلك الفترات ولما يمثله اليمن من جيوسياسية مناسبة للتنظيمات حتى ترتبط بإفريقيا.

وبالعودة إلى التاريخ نجد عددًا من الحوادث الإرهابية التي تم إحباطها في اليمن، وعمليات أخرى كانت تستهدف أمن المملكة من التنظيمات الإرهابية في اليمن، ومن تلك الحوادث؛ حادثة شهيرة كانت قد استطاعت فيها الأجهزة الأمنية السعودية إحباط عمل إرهابي وشيك داخل الولايات المتحدة الأمريكية انطلق من اليمن وهو عبارة عن جهاز (طابعة كمبيوتر)، وبتبادل المعلومات الاستخباراتية ما بين السعودية وأمريكا، تم إحباط ذلك العمل الإرهابي المتمثل في مواد متفجرة داخل طابعة.

وكما تسترجع الأحداث حاليًا ذاكرة العمليات الإرهابية التي نفذتها التنظيمات، ومنها الحادثة الشهيرة في (١٢ أكتوبر من عام ٢٠٠٠م) قام تنظيم القاعدة باستهداف المدمرة الأمريكية (يو اس اس كول) بمضيق باب المندب.

وكان انطلاق عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية باعتبارها أول تنظيم إرهابي في التاريخ يمتلك قدرات نوعية ومتقدمة كالصواريخ البالستية، الطائرات من دون طيار والقوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد لتهدد أمن اليمن ودول جوار اليمن، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي، استطاع التحالف تحييد وتدمير هذه القدرات، مؤكدًا التزامه بمحاربة التنظيمات الإرهابية باليمن وأينما وجِدوا.

وكما شملت العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات نوعية ناجحة لتفكيك قدرات التنظيمات الإرهابية والقبض على قادة هذه التنظيمات، ضمن جهود وإسهامات المملكة والتحالف مع المجتمع الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية وآفة الإرهاب.

وتواصلت جهود التحالف في محاربة التنظيمات الإرهابية القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش من خلال عديد العمليات النوعية للقوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية، وأطاحت بكثير من عناصرها وقياداتها، كما نجحت في تفكيك قدرة التنظيمات الإرهابية، وتحييد خطرها وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

ونظرًا لما تشكله العلاقات السعودية اليمنية وتبادل للمعلومات ولقدرات السعودية، تستمر جهود المملكة والتحالف بالعمل والتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية في محاربة التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي اليمنية.

وتكشف هذه العمليات التي أحبطتها السعودية عن حرص السعودية الكبير على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، وتؤكد عدم وجود من هو أحرص منها على اليمن وأمنه واستقراره.

يُشار إلى أنه ونتيجة للعمل الاستخباراتي المستمر، وبناءً على المعلومات الاستخباراتية لمراقبة القادة من التنظيمات الإرهابية، قام التحالف بتحديد ومتابعة موقع وجود أمير تنظيم داعش باليمن والمعروف بـ"أبو أسامة المهاجر"، حيث اتخذ أحد المنازل السكنية ملاذًا له بوجود ثلاث نساء وثلاثة أطفال بالمنزل.

في صباح يوم الأحد الموافق (٠٣ يونيو ٢٠١٩م) تحركت مجموعة القوات الخاصة لتنفيذ الهجوم، وعند الساعة (٠٩١٠) قامت الوحدات الخاصة وبمساندة من الوحدات الأمنية اليمنية، بتنفيذ عملية الهجوم على موقع وجود الإرهابيين بعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين القريبين من الموقع، وكذلك الاعتبارات الخاصة بالنساء والأطفال الموجودين بالمنزل.

واستمرت العملية عشر دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، نتج عن العملية إلقاء القبض على أمير التنظيم، وكذلك المسؤول المالي للتنظيم وأحد أعضاء التنظيم ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين.





كما أسفرت العملية عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات.