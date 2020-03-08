"طيبة للاستثمار" توقف العمل بنظام البصمة مؤقتًا

في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

حرصًا من "شركة طيبة للاستثمار" على سلامة منسوبيها، وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، أصدر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح هبدان الهبدان يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠ قرارًا بإيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا.