"طيبة للاستثمار" توقف العمل بنظام البصمة مؤقتًا

في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

حرصًا من "شركة طيبة للاستثمار" على سلامة منسوبيها، وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، أصدر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح هبدان الهبدان يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠ قرارًا بإيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا.

شركة طيبة للاستثمار نظام البصمة فيروس كورونا الجديد

0

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 11:26 PM

في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

"طيبة للاستثمار" توقف العمل بنظام البصمة مؤقتًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 250

حرصًا من "شركة طيبة للاستثمار" على سلامة منسوبيها، وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، أصدر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح هبدان الهبدان يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠ قرارًا بإيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

شركة طيبة للاستثمار نظام البصمة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020