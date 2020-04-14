فرنسا تتجاوز حاجز الـ 15ألفًا في وفيات "كورونا"

رابع دولة بعد إيطاليا وإسبانيا وأمريكا

سجلت فرنسا رسميًا ما يربو على 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم (الثلاثاء)، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، بينما ارتفع معدل الزيادة في الوفيات في فرنسا قليلاً مرة أخرى بعدما ظل مستقرًا لأيام.

وبيّن مدير هيئة الصحة العامة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي، أن عدد وفيات الفيروس في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا ارتفع خمسة بالمائة في غضون يوم ليصل الإجمالي إلى 15729 مقابل زيادة بنسبة أربعة في المائة يومي الاثنين والأحد.

وأضاف أن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي.

واعتبر "سالومون" أن إجراءات العزل العام التي مددتها فرنسا أمس إلى 11 مايو تؤتي ثمارها في احتواء المرض.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 09:42 PM

رابع دولة بعد إيطاليا وإسبانيا وأمريكا

فرنسا تتجاوز حاجز الـ 15ألفًا في وفيات "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت فرنسا رسميًا ما يربو على 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم (الثلاثاء)، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، بينما ارتفع معدل الزيادة في الوفيات في فرنسا قليلاً مرة أخرى بعدما ظل مستقرًا لأيام.

وبيّن مدير هيئة الصحة العامة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي، أن عدد وفيات الفيروس في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا ارتفع خمسة بالمائة في غضون يوم ليصل الإجمالي إلى 15729 مقابل زيادة بنسبة أربعة في المائة يومي الاثنين والأحد.

وأضاف أن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي.

واعتبر "سالومون" أن إجراءات العزل العام التي مددتها فرنسا أمس إلى 11 مايو تؤتي ثمارها في احتواء المرض.

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فرنسا فيروس كورونا الجديد

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