"الصحة اللبنانية": 9 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة

ارتفاع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد لـ641 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، عن تسجيل تسع إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا.

ووفق موقع "النهار"، أشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في لبنان وصل إلى 641 منذ 21 فبراير الماضي.

وأوضحت أن عدد الإصابات الجديدة التي سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ تسع حالات؛ بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ مما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، إلى 21.

وتعمل الحكومة اللبنانية على إعادة اللبنانيين من الخارج عبر تنظيم رحلات جوية إلى بيروت، وأعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أُجريت للركاب الذين وصلوا أمس الاثنين، على متن الرحلات الآتية من كل من باريس وجدة والغابون جاءت كلها سلبية.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد على كل الحالات السلبية لمدة 14 يومًا؛ مشيرة إلى أنها ستتابع حالاتهم يوميًّا، وستحيل مَن تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.