استمرار أعمال الحملة التسويقية للفترة التصحيحية لمخالفي نظام التستر التجاري

تقودها وزارة التجارة.. بمشاركة 5 جهات حكومية

نفذت وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة جولات تفتيشية من الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية، والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك في إطار الحملة التسويقية للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، بمشاركة وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتستمر هذه الحملة خلال الأسابيع القادمة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.