ترامب يستبق الحسم: نحن على وشك الاحتفال الكبير

قال: فزنا بولاية شمال كارولينا ولم نتوقع الفوز بفلوريدا

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تكون النتائج في مصلحته بعد فرز بعض الأصوات المتبقية.

وقال في كلمة من البيت الأبيض على خلفية انتخابات الرئاسة الجارية في الولايات المتحدة: أشكر الشعب الأمريكي لدعمهم لي، ونحن على وشك الاحتفال الكبير.

وأضاف: فزنا بولاية شمال كارولينا ولم نتوقع الفوز بولاية فلوريدا وأوهايو، وفي وجهة نظري أننا كسبنا هذه الانتخابات وفوزنا في #بنسلفانيا هو الأهم.

وتابع يقول: وقف عد الأصوات في بعض الولايات عملية تزوير، وسنذهب إلى المحكمة العليا الأميركية حتى لا تزور النتائج.