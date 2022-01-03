"التجارة" تستدعي 107 مركبات كيا كارنفال لخلل في باب السحب

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة.
وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
يتسبّب في فتحه بشكل مفاجئ أثناء القيادة ويزيد خطر الإصابة
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة.
وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.