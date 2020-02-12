بالصور .. أمير الرياض يرعى حفل تخريج الجامعة العربية المفتوحة

شارك الخريجين والخريجات وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس فرحتهم

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلاب الجامعة العربية المفتوحة، بحضور الأمراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأعرب أمير منطقة الرياض، في تصريح صحفي، عن سعادته بمشاركة الخريجين والخريجات فرحتهم بهذا اليوم من خلال هذه الجامعة العريقة التي أسَّسها الأمير طلال بن عبدالعزيز –رحمه الله– على استدامة واضحة وسليمة يُشار إليها بالبنان.

وقدّم الأمير فيصل بن بندر، تهنئته للجميع -الخريجين والخريجات وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس- بهذا الإنجاز والصرح الذي يشهده الجميع، كما قدّم سموه شكره لمجلس الأمناء برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز.

من جهته، رحب الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، بسمو أمير منطقة الرياض، مثمّناً رعاية سموه حفل الخريجين؛ مبيناً أن بلادنا تشجع العلم ومجالاته وسخرت كل الإمكانات والسبل لتحقيقه.

وأكّد مواصلة مسيرة الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله- وجهوده في نشر العلم والتعليم وتبادل الخبرات.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن طلال، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام، متمنياً للخريجين والخريجات التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والعلمية.

من جهتهم، عبّر الخريجون والخريجات عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لكل مَن أسهم وشارك في تأسيسهم العلمي، مؤكدين أن هذه البداية لمسيرة بناء وتضحيات لوطن غالٍ على الجميع.