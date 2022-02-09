أمين جدة: إزالة العشوائيات ستقضي على عصابات العمالة المخالفة

قال: ستتم إزالة 34 حيًّا بالكامل من إجمالي ٦٤.. وسيتم تعويض المواطنين المُلاك

سبق- جدة: كشف المهندس صالح التركي، أمين محافظة جدة، خلال حواره مع برنامج "الموقف" على قناة السعودية، أن قرار الحكومة إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة لا يستهدف الشكل الجمالي والتنظيمي فقط، وإنما يهدف لاجتثاث بؤر الفساد، التي تمارَس من خلالها كل أنواع المخالفات؛ كون تلك المناطق تخلو من السعوديين، وتشهد تكدسًا لعمالة أغلبها من مخالفي أنظمة الإقامة.

وأضاف "التركي" بأن جدة حاليًا فيها نحو 240 مليون متر مربع من المناطق العشوائية، تشمل 64 حيًّا، ولا يوجد بها سوى أقل من 25 مليون متر مربع بصكوك نظامية.

وأوضح أنه ستتم إزالة 34 حيًّا منها بالكامل، في حين سيجري تنظيم بقية الأحياء، وتعاد صياغتها بالكامل، وقال: "بعض هذه الأحياء لا تستطيع القوات الأمنية المختلفة دخولها إلا بصعوبة".

وطمأن "التركي" في حديثه لبرنامج "الموقف" الذي يقدمه الإعلامي طارق الحميد المواطنين المُلاك في تلك الأحياء بأن الدولة ممثلة في مقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده حريصة كل الحرص على تعويض الجميع بما يستحقون.

وأكد أن الجهات المسؤولة وصلتها تعليمات مباشرة بتسهيل الإجراءات، وتخصيص بوابة إلكترونية، والتسريع بعملية التعويض، مكتفين في ذلك بالصكوك القديمة، وعدم ضرورة تحويلها إلى إلكترونية.

https://twitter.com/sbagovsa/status/1491320973890514948?s=21