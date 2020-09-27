بيرسبوليس الإيراني يقصي السدّ القطري من بطولة دوري أبطال آسيا

بهدف قاتل في الدقيقة 88

أزاح فريق بيرسبوليس الإيراني نظيره السد القطري من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، بعدما كسبه، بنتيجة (0-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار مواجهات دور الـ16.

أحرز عيسى كسير هدف بيرسبوليس الوحيد في الدقيقة 88.

1

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 07:09 PM

بهدف قاتل في الدقيقة 88

بيرسبوليس الإيراني يقصي السدّ القطري من بطولة دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

9 1,956

أزاح فريق بيرسبوليس الإيراني نظيره السد القطري من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، بعدما كسبه، بنتيجة (0-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار مواجهات دور الـ16.

أحرز عيسى كسير هدف بيرسبوليس الوحيد في الدقيقة 88.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020