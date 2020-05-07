الأردن.. 11 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 484 مصابًا

وزير الصحة: عدد الأشخاص المتبقين قيد العلاج 65 شخصًا فقط

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 484.

وأوضح جابر أنه وفقًا للحساب الرسمي لمجلس رئاسة وزراء الأردن، اليوم الخميس: فقد تم إجراء 4624 فحصًا خلال اليوم، مضيفًا أن عدد الأشخاص المتبقين قيد العلاج 65 شخصًا فقط.

كما أشار إلى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة غادرت المستشفى اليوم.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، قد أفاد أمس الأربعاء بأن حظر تجوال شاملًا سيطبق يوم الجمعة المقبل.