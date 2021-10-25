ضبط ٦٠ مخالفة في مراكز التزيين النسائية بعسير

أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

نفّذت إدارة الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، ٢٢٠ جولة رقابية على مراكز التزيين النسائية بمنطقة عسير؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

ورصدت إدارة الرقابة ٦٠ مخالفة أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالزي، إضافة إلى مخالفة الاشتراطات البلدية.