ضبط ٦٠ مخالفة في مراكز التزيين النسائية بعسير

أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

نفّذت إدارة الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، ٢٢٠ جولة رقابية على مراكز التزيين النسائية بمنطقة عسير؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

ورصدت إدارة الرقابة ٦٠ مخالفة أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالزي، إضافة إلى مخالفة الاشتراطات البلدية.

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25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443 12:46 PM

أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

ضبط ٦٠ مخالفة في مراكز التزيين النسائية بعسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نفّذت إدارة الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير، ٢٢٠ جولة رقابية على مراكز التزيين النسائية بمنطقة عسير؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

ورصدت إدارة الرقابة ٦٠ مخالفة أبرزها وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالزي، إضافة إلى مخالفة الاشتراطات البلدية.

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