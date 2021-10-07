رواية "الميزرة" في معرض الرياض تروي حكاية نزوح الجنوبيين إلى بغداد

سكنوا في منطقة تذبح فيها المواشي والأغنام لتزود المدينة باللحوم

شارك أعضاء الاتحاد العام الأدباء والكتّاب في العراق منشوراتهم بجناح مميز في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021م المقام حالياً في واجهة الرياض حتى العاشر من أكتوبر الجاري، متضمناً مجالات عدة منها، الدراسات النقدية والفلسفة والمسرح والشعر، ومجلات أدبية فصلية والروايات.

ومن أقدم الروايات التي توفّرت في الجناح وتتجدد كل فترة، رواية "الميزرة" للروائي راسم قاسم عام 1958م تتحدث عن نزوح سكان جنوب العراق إلى العاصمة بغداد بسبب الإقطاعيين، وسكنوا في منطقة الميزرة وهي المكان الذي يذبح فيه المواشي والأغنام لتزود المدينة باللحوم، وتدور الأحداث هناك بعد قمعهم، فهي تشتهر بأنها رواية حقيقية عاشها المؤلف.

وتتميز المؤسسة بكتاب "الملاذ الثقافي" الذي أنتجه رؤساء اتحادات العرب في مؤتمرهم ببغداد، وكتاب "جمهورية البرتقال" الذي أعيد طباعته بعد وفاة الشاعر إبراهيم الخياط الأمين العام لاتحاد الأدباء، تيمناً بالمحافظة التي كان يعيش فيها والمشهورة بالبرتقال، بجانب كتاب النقد الأكثر مبيعاً "الرواية العربية في دائرة التأويل" للناقد فاضل ثامر.