"مدني جازان" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى تجنُّب بطون الأودية

"الأرصاد" نبّهت لسُحب مُمطرة تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سُحب رعديّة مُمطرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، والحرث، والداير، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.