أمانة وبلديات الحدود الشمالية تشترط "توكلنا" لدخول مقارها

قالت: إجراء إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه

اشترطت أمانة منطقة الحدود الشمالية، تفعيل تطبيق "توكلنا"؛ لدخول مقار الأمانة والبلديات التابعة لها، كإجراءٍ إلزامي للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وشدّد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري؛ على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية، الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات.