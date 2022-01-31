"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" يستعين بـ"هيئة المراجعين والمحاسبين" لتأهيل ممثلين مدربين

اختار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، للاستعانة بها في تقديم دورة في المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف لتأهيل مدربين ممثلين للهيئات المهنية، من العاملين بالمحاسبة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية.

‏ويعكس هذا الاختيار ما وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، ويمثل تقديراً للدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المحاسبي حيث تعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من الهيئات التي تتحلّى بالمهارات المهنية، وهي قادرة على تقديم الدعم والمشورة للهيئات المهنية الأخرى.

‏‏من جانبه، شكر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على اختيار الهيئة لتقديم هذه الدورة، مبيناً أنّ الهيئة ستعقد دورة تدريبية في يوم 15 فبراير تمتد لمدة يومين يشهدها ممثلون لجهات مهنية في الدول العربية.

‏وأوضح أنّ الهيئة عملت على ترجمة الدليل التدريبي للمحاسبة في المنشآت المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، بالإضافة لإعداد الحقيبة التدريبية، وشرائح تدريبية للمدربين.

‏وأضاف "المغامس": "إنّ مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً حتى أصبحت الهيئة في مصاف الهيئات المهنية العالمية التي يستعان بها، وذلك لما تحظى به المهنة من اهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة".