بريطانيا تستضيف قمة لتمويل لقاحات الأمراض المعدية بالدول الفقيرة

أكثر من 50 دولة بينهم 35 رئيسا أو رئيس حكومة لجمع 7.4 مليار دولار

تستضيف بريطانيا، اليوم، قمة عالمية بشأن اللقاحات، لحثّ الدول على التعهد بتمويل اللقاحات المضادة للأمراض المعدية لمساعدة البلدان الأشد فقراً في التصدي لأزمة فيروس كورونا.



ويجتمع ممثلو أكثر من 50 دولة، بينهم 35 رئيسا أو رئيس حكومة، عبر الواقع الافتراضي في لندن، لجمع تبرعات للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، وهو شراكة صحية عالمية تضم القطاعين العام والخاص.



وتهدف القمة لجمع 7.4 مليار دولار على الأقل لتحالف "جافي" لتطعيم 300 مليون طفل آخرين في الدول الأشد فقراً في العالم بحلول 2025 ضد أمراض مثل شلل الأطفال والدفتريا والحصبة.



من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان: "مثلما أن المملكة المتحدة هي أكبر مانح للجهود الدولية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، سنظل أكبر مانح في العالم لجافي، حيث سنقدم 1.65 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس القادمة"، حسب ما نقلت "رويترز".





وأضاف: "أدعوكم إلى الانضمام إلينا لتعزيز هذا التحالف، وتدشين عهد جديد من التعاون الصحي العالمي، الذي أعتقد أنه الآن أهم جهد مشترك في حياتنا".