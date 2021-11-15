"ابن سمار" يثمّن إعلان ولي العهد إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم

قال: خطوة ناجحة وهدف نبيل لدعم رواد الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار محمد ابن سمار، بإعلان سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض، بهدف تطوير قطاع العمل غير الربحي بقيادة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، وحاضنة العديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وقال ابن سمار "نُشيد بإعلان سمو ولي العهد، وهي خطوة ناجحة، وفيها هدف نبيل لدعم رواد الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل، وهذا الإعلان بالطبع ينظم لإعلانات سموه السابقة التي حملت معها المُبشرات والأخبار المُفرحة لكل ما فيه خير للوطن والمواطن، وهي خطوة موفقة وفي الطريق السليم، وقيادة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" لها، بالطبع ستكون مظلة مميزة باحتضانها المجاميع والمؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

ولفت إلى أن هذا الإعلان تطور كبير ونجاح باهر للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، وبالطبع ستعود بالنفع على رواد الأعمال والقطاع غير الربحي كافة، وتطويرها فكرياً وإدارياً وعلمياً بإذن الله تعالى، مؤكداً أن هذه المدينة ستُساعد على التنمية المُستدامة للمملكة بما يحقق مُستهدفاتها في كل خير بإذن الله تعالى".