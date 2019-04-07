رابطة دوري المحترفين تناقش تعديلات لائحة اتحاد القدم

ناقش مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وعددًا من التنظيمات والموضوعات الخاصة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعرض المحامي صالج العبيدلي تفاصيل تعديلات اللوائح، وذلك في الاجتماع العادي لمجلـس إدارة الرابطـة والـذي أقيـم بفنـدق كبمنسكي العثمان، برئاسة رئيس مجلس إدارة رابطة الـدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي عبدالعزيز الحميدي، وممثل اتحاد كرة القدم أحمد الراشد وحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باستثناء ممثل إدارة نادي أحد.

وصادق أعضاء المجلس على محضر الاجتماع السابق، إلى جانب مناقشة جدول الأعمال والذي اشتمل على مقترحات أندية الهلال والتعاون والفيصلي، إضافة إلى مناقشة لائحة التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، والتي قدمها مدير إدارة التشغيل والفعاليات عمار العمار.