"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الليث والقنفذة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الليث

0

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 10:06 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الليث والقنفذة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

0 884

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الليث

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020