"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الليث والقنفذة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.