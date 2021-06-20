تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع

من العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظتيْ بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

1

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 08:21 AM

من العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 424

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظتيْ بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021