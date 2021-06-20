تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظتيْ بدر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
من العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظتيْ بدر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.