"أرامكو" السعودية تشارك في إطلاق أكاديمية التميّز المالي والمحاسبي

بالتعاون مع شركات المحاسبة والبنوك الرائدة عالميًّا

أعلنت "أرامكو" السعودية، اليوم، إنشاءها ومشاركتها في إطلاق أكاديمية التميّز المالي والمحاسبي في تعاون هو الأول من نوعه مع شركات المحاسبة الرائدة والبنوك الاستثمارية حول العالم.

وتُعد أكاديمية التميّز المالي والمحاسبي تحالفًا إستراتيجيًّا فريدًا من نوعه بين "أرامكو" السعودية وكبرى البنوك العالمية والشركات المحاسبية؛ حيث ستوفر الأكاديمية إطارًا تعليميًّا حصريًّا مستندًا على برامج وشراكات تدريبية عالمية مع كبرى كليات الأعمال والشركات العاملة في القطاع المالي.

وتهدف الأكاديمية إلى بناء قدرات خريجي المالية والمحاسبة المتميزين في المملكة، للمساهمة في تعزيز نمو الخدمات المالية في المنطقة، وتوفير كفاءات عالية المهارة لأصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام.

وضمن جهودها لإطلاق الأكاديمية أبرمت "أرامكو" السعودية شراكات مع كل من: بنك إتش إس بي سي، وسيتي بنك، وجي بي مورغان، وكيه بي إم جي، وجولدمان ساكس، وديلويت، وإيرنست أند يونغ، ومورغان ستانلي، والبنك الأهلي السعودي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة "أرامكو" السعودية ياسر الرميان: "يسرني في هذا اليوم تدشين أكاديمية التميّز لتصبح جزءًا من مسيرة أرامكو السعودية الحافلة بالمبادرات المتميزة لخدمة هذا الوطن الطموح، وتهدف الأكاديمية إلى دعم الكوادر الوطنية، ومنسوبي الشركات في القطاعات المالية من خلال تقديم برامج صُممت للارتقاء بمهارات وخبرات الملتحقين بها".

وأضاف "الرميان": "تدشين أكاديمية التميّز يأتي متزامنًا مع ذكرى مرور خمسة أعوامٍ على رؤية المملكة 2030م وخارطة طريقها للمستقبل، التي تحقق تطلعاتنا وتعكس قدرات المملكة، وسيكون لهذه الأكاديمية دورٌ فعالٌ في إثراء القطاعات المالية والاستثمارية والمحاسبية؛ وذلك نظرًا لما تشهده المملكة اليوم من نهضةٍ اقتصاديةٍ في مختلف الأصعدة".

من جهته قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: "تشهد المملكة العربية السعودية بحمد الله حراكًا تنمويًّا هائلًا، وأنا على قناعة بأن فرص التدريب والتأهيل النوعي، المرتبطة بالواقع العملي ومستهدفات رؤية 2030، والمقدمة من أرفع بيوت الخبرة العالمية هي من أفضل ما يمكن أن نقدمه لمستقبل الوطن".

وأضاف: "بالنسبة لأكاديمية التميّز فهي إضافة جديدة تهدف لتطوير شباب وفتيات الوطن بمعايير عالمية، وحرصنا أن تكون أكاديمية التميّز ليس مجرد اسم لمؤسسة، وإنما هو نهج وفكر وثقافة وسلوك، فالأكاديمية تقوم على نموذج جديد ومبتكر"، مشيرًا إلى حرص أرامكو السعودية على ألا تقتصر هذه الأكاديمية على خدمة منسوبيها، بل إن الجزء الأكبر من المشاركين سيكون من الكفاءات التي تستوفي معايير الترشيح من القطاع الخاص والعام، وقطاعات الوطن كافة.

وتابع "الناصر": "وقد تم اختيار مدينة الرياض مقرًّا لهذه الأكاديمية العالمية، فالرياض تشهد تحولات مذهلة وتوسعًا رياديًّا سيجعلها مدينة الأحلام ومن أعظم مدن المستقبل، بإذن الله، جاذبة للمال والأعمال، وحاضنة للمواهب والعقول".

واختتم "الناصر" حديثه متوجهًا بالشكر الجزيل لشركاء النجاح والتميز المؤسسين والداعمين، ومهنئًا أول دفعة تبدأ البرنامج من بناتنا وأبنائنا المقبولين في الأكاديمية، متمنيًا لهم تجربة مفعمة بالنجاح والتميّز.

وبدوره قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير خالد الدباغ: "يتطلب التغلّب على تحديات الغد الاستثمار في خريجي اليوم لنبقى دائمًا في المقدمة، وسنوفر من خلال أكاديمية التميّز المالي والمحاسبي مصدرًا ذا قيمة عالية للكفاءات، وشريكًا فاعلًا في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، وذلك من خلال تأسيس قطاع مالي مزدهر في المملكة".

وأضاف: "سيسهم برنامج الأكاديمية في إطلاق العنان لكامل قدرات القوى البشرية في المملكة من خلال تسريع بناء المهارات ونقل المعرفة. ونحن لا نقوم فقط بتحقيق الطموحات، ولكننا أيضًا نعزز مستقبل الاقتصاد المستدام والمتين".

وتُعد أكاديمية التميّز المالي والمحاسبي برنامجًا ماليًّا عالمي المستوى للخريجين المتميزين في المملكة، والذي يدمج المعرفة الفنية العالمية مع خبرات السوق. ويطبق البرنامج منهجية التعليم الشامل، والتفاعلي والتجريبي، ويتيح للمشاركين الاستمرار في التواصل مع الخبراء وقادة القطاع من خلال الندوات، ودراسات الحالة، والاستشارات المتعلقة بالمستقبل الوظيفي والتدريب والإرشاد.

وستُتاح الفرصة للمشاركين في برامج الأكاديمية لدراسة أحدث العلوم في مجال المحاسبة المالية، والمحاسبة الإدارية، والتقنيات المالية، وأسواق المال، والاندماج والاستحواذ، والنمذجة المالية، والتمويل الإسلامي، في برنامج مكثف تقدمه جامعة آي. إي بإسبانيا.

كما سيُتاح للمشاركين أيضًا حضور فعاليات أسبوع الإلمام بالتقنيات المالية في سان فرانسيسكو بالشراكة مع جامعة ستانفورد، وغيرها من جلسات التدريب ذات الصلة. وبدأت برامج الأكاديمية مع تدشينها؛ حيث ستكمل الدفعة الأولى من طلاب الأكاديمية البرنامج التدريبي خلال مدة 6 أشهر.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية: www.al-tamayyuz.com ، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@al-tamayyuz.com.