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إحضار أصول وصور المستندات ابتداءً من الأحد المقبل

"الصحة" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض، وطالبت المرشحين والمرشحات إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج - السجل الأكاديمي - الهوية الوطنية - شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية - الخبرات السابقة - طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضحًا به المسمى الوظيفي - بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي - صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد المقبل بمشيئة الله.



للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-m.pdf

للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-f.pdf