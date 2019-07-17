"الذيابي": الأمراض المزمنة مرتبطة بنوع المأكولات والمشروبات.. وهذه طرق الحماية

نصح بتقنين مدة استخدام الأجهزة الإلكترونية.. وبقضاء وقت أطول في ممارسة الرياضة

أكد طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، لـ"سبق" أن معظم كبار السن عادة يعانون أمراضًا مزمنة عدة، ودائمًا ما يكون لتلك الأمراض علاقة بنوع المأكولات والمشروبات.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "الذيابي" أنه خلال فترة الإجازة الصيفية، وأثناء مناوبات العمل في العيادات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، نجد أن أكثر الأمراض الواردة للمشافي عادة ما تكون مرتبطة بالمناسبات الاجتماعية، كالولائم، والسهر، وسوء التغذية؛ إذ نلاحظ شيوع حالات مثل: التسمم الغذائي، الحموضة، عدم انتظام السكر، ضغط الدم، النقرس، ارتفاع الكولسترول وآلام المفاصل..

وأضاف: من العادات الشائعة في مجتمعنا السعودي كثرة المناسبات الاجتماعية في الصيف، خاصة حفلات الزواج، وما يتخللها من الولائم التي يعد حضور كبار السن ووجودهم فيها تشريفًا كبيرًا، ومعظمهم يعانون أمراض مزمنة عدة مرتبطة بفئتهم العمرية، كداء السكري، وأمراض القلب، والكولسترول، وألم المفاصل.. وعادة يكون لتلك الأمراض علاقة بنوع المأكولات والمشروبات المقدمة في الولائم، مثل: الأرز واللحوم، والمشروبات الغازية، والحلويات.. وللإفراط في تناولها تأثير سلبي على الصحة، إما بتفاقم الحالة المرضية المزمنة، أو بحدوث مضاعفات، مثل السمنة.

ونصح "الذيابي" للحفاظ على حالة صحية جيدة بأنه يجب أن يحرص كبار السن على اتباع نظام غذائي مناسب لحالتهم الصحية بعد استشارة الطبيب، منه: تناول وجبة خفيفة، كالشوربة أو السلطة قبل الخروج من المنزل لحضور المناسبة، والحرص على تناول السلطة أو الفواكه قبل البدء في الوجبة الرئيسة، ولاسيما في المناسبات، والتقليل من الطعام الدسم واللحوم.. وبذلك تتحقق فوائد صحية عديدة، كالإحساس بالشبع وليس التخمة. كما يجب أن يمارس الرياضة بعد انتهاء الوليمة أو المناسبة، كالمشي لمدة نصف ساعة على الأقل في طريقه للمنزل وقبل النوم؛ وذلك لحرق الفائض من الطاقة المكتسبة من الأكل. ويمكن أن يمشي نصف ساعة بعد مرور ساعتين من تناول الوجبة.

وأفاد بأن للشباب عادات شائعة في الإجازة، منها قضاء وقت طويل في الألعاب الإلكترونية عبر الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، وغيرهما، إما فرديًّا أو جماعيًّا في استراحة شباب، أو اجتماع عائلي، ويصاحب ذلك تناول الوجبات السريعة ذات القيمة الغذائية المنخفضة، أو المسليات والمقرمشات، مثل رقائق البطاطس، والحلويات والمعجنات، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة الغنية بالسكر والسعرات الحرارية العالية.

ونصح بتقنين مدة اللعب واستخدام الأجهزة الإلكترونية، وتغيير ذلك بقضاء وقت أطول بممارسة الألعاب والتمارين الرياضية على الأقل 30 دقيقة يوميًّا، مع الحرص على تناول غذاء صحي، يحتوي على سلطة الخضار والفواكه، وعصائر طبيعية، وشوربة ولحوم وأسماك، وشرب كمية كافية من الماء.. ويتوافر ذلك عادة في الطعام المعد في المنزل.

ولفت طبيب الباطنة إلى أن الأطفال أيضًا يعانون مشاكل صحية في الإجازة بسبب قضائهم معظم الوقت أمام الأجهزة الإلكترونية، أو في مشاهدة أفلام الكرتون.. وهذا يسبب سوء التغذية، والهزال، والإعياء، إضافة لشرود الذهن وضعف الذاكرة والقدرات العقلية وضعف النظر.. ومع الإحساس بالجوع يتناول الأطفال الوجبات السريعة، أو الطعام سريع التحضير، وكذلك الشوكولاته والحلويات والمشروبات الغازية ورقائق البطاطس.

وأوصى الأمهات بمتابعة الأطفال بشكل منتظم، والحرص على تناولهم الطعام على شكل وجبات صغيرة متعددة لتجنب الإحساس بالملل.. ويجب أن تكون صحية وجاذبة ومصحوبة بسلطة الفواكه المرغوبة لدى الأطفال، والمزينة بالآيس كريم أو الشوكولاته؛ لتساعد في تعزيز الشهية لديهم.

وأردف: يمكن للأم أن تقدم المقبلات، كسلطة الخضار أو طبق من الفواكه الموسمية، مثل البطيخ والشمام، بساعة على الأقل لفتح الشهية قبل الأطباق الرئيسية على المائدة. ويمكن إحلال الفواكه ذات القشور محل أنواع تؤكل بقشورها، مثل التفاح والعنب والخوخ والجوافة.. ويمكن إعداد شوربة بالخضار ذات الألوان الجميلة، مثل القرع أو البروكلي أو العدس، والملونة بالزعفران أو الشبت أو الشمندر؛ فالألوان تجذب الأطفال لتناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية، والطاقة اللازمة لدعم نموهم البدني والذهني

