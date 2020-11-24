"كاريكاتير ساخر".. المصابيح الموفرة تهزم "المُشعة" بالضربة القاضية

تزامناً مع انطلاق حملة الإنارة #وفرت-وانورت

أوصل الرسام الكاريكاتيري ممدوح الجيزاني رسالة للمستهلكين تزامناً مع حملة الإنارة #وفرت-وانورت، حول ضرورة استخدام مصابيح الإنارة من نوع LED؛ لأنها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية، ووجهت ضربتها القاضية للأخرى "المشعة" الباعثة للحرارة والغير موفرة للكهرباء.

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قد قارن خلال حملته التوعوية بين التوفير بين الإضاءة LED الموفرة، والعادية الغير الموفرة، وأشار إلى أنه يمكن أن يصل إلى مبلغ (7723 ريالاً) وذلك في ظروف مقارنة متشابهة (على مدى 5 سنوات - تشغيل 3 ساعات يومياً - تعرفة الاستهلاك 18 هللة - قوة الإضاءة 800 Lumens)، وبتوفير يصل إلى 78%.

وتهدف الحملة إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة، سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة، أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.