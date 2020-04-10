تايلاند تسجّل وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 2473 حالةً

سجّلت السلطات التايلاندية حالة وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وصرّح المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الأزمة تاوسين ويسانويوتين؛ بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في تايلاند بلغت 33 حالة، مشيراً إلى أن الضحية الجديدة امرأة في سن 43 عاماً.

وقال "ويسانويوتين"؛ للصحفيين، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2473 حالةً.