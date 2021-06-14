الرياض.. ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة

"التجارة": تديره مجموعة من العمالة الوافدة تعمل باسم مواطن سعودي

أعلنت وزارة التجارة أنها ضبطت في #الرياض معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة تعمل باسم مواطن سعودي.

وقالت اليوم عبر حسابها في "تويتر": تم ضبط المعمل والأدوات المستخدمة وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.