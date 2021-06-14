الرياض.. ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة

"التجارة": تديره مجموعة من العمالة الوافدة تعمل باسم مواطن سعودي

أعلنت وزارة التجارة أنها ضبطت في #الرياض معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة تعمل باسم مواطن سعودي.

وقالت اليوم عبر حسابها في "تويتر": تم ضبط المعمل والأدوات المستخدمة وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.

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14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 03:48 PM

"التجارة": تديره مجموعة من العمالة الوافدة تعمل باسم مواطن سعودي

الرياض.. ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة أنها ضبطت في #الرياض معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة تعمل باسم مواطن سعودي.

وقالت اليوم عبر حسابها في "تويتر": تم ضبط المعمل والأدوات المستخدمة وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.

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