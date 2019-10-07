سكان 8 منازل بـ"شرائع المجاهدين" في مكة محرومون من الكهرباء

تقدموا ببلاغات للشركة دون جدوى

شكا أصحاب ثمانية منازل سكنية في حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، من ضعف الكهرباء في الحي، حيث لا يمكنهم سوى تشغيل لمبات فقط بلا مكيفات أو ثلاجات، دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى ذلك العطل المفاجئ، وسط بلاغات تقدموا بها إلى شركة الكهرباء ولكن دون جدوى.

وقالوا في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": "منذ صباح اليوم وكهرباء حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة مقطوعة، بالتحديد في 8 منازل تقع في الحي المحاذي لمخطط الشرائع 5، إذ لم نتمكن من تشغيل المكيفات واستخدام الثلاجات، والاقتصار فقط على اللمبات دون معرفة الأسباب".

وأضافوا: "تقدّمنا بعدة بلاغات إلى شركة الكهرباء، بهدف إصلاح الخلل الذي تضرر منه 8 منازل في الحي، ولكن لم يتم إصلاحه حتى اللحظة".

وأشاروا إلى أنهم تضرروا من انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما وبينهم الأطفال وكبار السن، إلى جانب فساد المواد الغذائية والأدوية ونحوها التي بحاجة إلى حفظ، لافتين إلى أنه مضى أكثر من نصف يوم وهم على هذا الحال، مطالبين المسؤولين في شركة كهرباء مكة بضرورة الوقوف على الخلل وإصلاحه على وجه السرعة.