بالصور ولليوم الثاني.. طُلاب وطالبات "تعليم الطائف" يواصلون رحلتهم التعليمية بكل أمن واطمئنان

"اللهيبي" وقف ميدانياً على سير الدراسة

تابعت قيادات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، من البنين والبنات، انتظام الدراسة في يومها الثاني وسير العملية التعليمية، وذلك من خلال زياراتهم الميدانية، والتي تأتي دعماً وتحفيزاً للميدان، وتذليلاً لما قد تواجهه المدارس من عقبات وصعوبات لضمان سير الرحلة التعليمية بكل يسرٍ وسهولة.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للبنين والبنات في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف رحلتهم التعليمية بكل أمان واطمئنان وسط منظومة من الخدمات والجاهزية وتطبيق للإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة الجميع.

ووقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ميدانياً على سير الدراسة بمتوسطة الرازي، وثانوية اشبيلية، وثانويةالملك عبدالله، والتقى الطلاب ومعلميهم داخل فصولهم الدراسية، برفقة مساعده للخدمات المساندة.

كما زار المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور ساعد الثبيتي، متوسطة الأمير محمد بن عبدالرحمن، وثانوية هوازن، وثانوية الفيصل، واطمأن على سير العملية التعليمية بها.

وزار عدد من مديري الإدارات المدارس التابعة لمكاتب التعليم الخارجية، وتابعوا انتظام الطلاب على مقاعد الدراسة وسير العملية التعليمية.

وأوضح مدير عام التعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة وبمختلف إداراتها ومكاتبها وأقسامها سخرت كل الإمكانات لانطلاقة جادة للفصل الدراسي الحالي، من خلال رفع الجاهزية لعمليات التعليم الحضورية وعن بعد، وتعزيز نواتج التعلم، وتنفيذ الخطة الدراسية بما يضمن التركيز على جميع المهارات والمعارف، واستكمال الجهود لضمان سير الدراسة الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وعبر منصة مدرستي لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، إضافة إلى تنفيذ خطة لدعم الدراسة عن بعد، والوقوف على سير العمل، ورصد التحديات، ووضع الحلول اللازمة لذلك، وتفعيلالهواتف الإرشادية.

ونوه بتكامل العمل لاستيعاب المرحلة الحالية من قبل الكوادر التعليمية دون استثناء، مثمنًا الدور الفاعل لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المحافظة وأولياء الأمور والأُسر على دعم أبنائهم وبناتهم، متطلعًا إلى استمرار جهودهم وتعاونهم في هذا الخصوص.