"أبوثنين" يلتقي وزير القوى العاملة السنغافوري ويبحثان التعاون في مجال الموارد البشرية

في إطار خطة الوزارة للاطلاع على التجارب المختلفة لتحقيق مستهدفاتها

التقى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين, بوزير القوى العاملة السنغافوري تان سي لينغ, وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض.



وفى التفاصيل شهد اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارة والجانب السنغافوري، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية بين البلدين.



وشارك في هذا اللقاء كل من: مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، ووكيل الوزارة للتدريب والمهارات الدكتور أحمد الزهراني، ووكيل الشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، والرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور عبدالله حافظ.



ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة الوزارة لتعميق العلاقات الدولية، وبناء الشراكات الإستراتيجية، والاطلاع على التجارب المختلفة لتحقيق مستهدفاتها.