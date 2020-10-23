إسبانيا .. 19851 إصابة بفيروس كورونا و231 وفاة

ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة

سجَّلت إسبانيا 231 حالة وفاة و19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالة منذ بدء الأزمة الصحية.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

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23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442 10:39 PM

ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة

إسبانيا .. 19851 إصابة بفيروس كورونا و231 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مدريد

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سجَّلت إسبانيا 231 حالة وفاة و19851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و46132 حالة، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 34752 حالة منذ بدء الأزمة الصحية.

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فيروس كورونا الجديد إسبانيا

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