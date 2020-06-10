1777 إصابة جديدة بكورونا في الرياض وجدة

1317 بالعاصمة و460 بالثانية

سجلت "الرياض، وجدة" 1777 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، والبالغ عددها 3717 حالة.

وسجلت الرياض وحدها 1317 حالة جديدة، وهو أعلى معدل تسجله في الحالات اليومية، بينما سجلت جدة 460 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1777 حالة. وشهدت مكة المكرمة تسجيل 140 حالة.