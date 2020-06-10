1777 إصابة جديدة بكورونا في الرياض وجدة

1317  بالعاصمة و460 بالثانية

سجلت "الرياض، وجدة" 1777 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، والبالغ عددها 3717 حالة.

وسجلت الرياض وحدها 1317 حالة جديدة، وهو أعلى معدل تسجله في الحالات اليومية، بينما سجلت جدة 460 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1777 حالة. وشهدت مكة المكرمة تسجيل 140 حالة.

فيروس كورونا الجديد

5

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 04:02 PM

1317  بالعاصمة و460 بالثانية

1777 إصابة جديدة بكورونا في الرياض وجدة

عبدالرزاق البجالي

الرياض

3 6,564

سجلت "الرياض، وجدة" 1777 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، والبالغ عددها 3717 حالة.

وسجلت الرياض وحدها 1317 حالة جديدة، وهو أعلى معدل تسجله في الحالات اليومية، بينما سجلت جدة 460 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1777 حالة. وشهدت مكة المكرمة تسجيل 140 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020