"الصحة المصرية": حالات الاشتباه بـ"الفطر الأسود" لا تتعدى أصابع اليد

أعراض المرض تشمل "الحمى والسعال وضيق في التنفس والإسهال"

أعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية حسام حسني، اليوم الاثنين، حدوث تغيير جديد على البروتوكول العلاجي لمصابي "كورونا"، موضحًا أنه لا علاقة له بالفطر الأسود.

وقال "حسني"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة المصرية، الاثنين، بشأن مستجدات كورونا في مصر، وطرق تشخيص الفطر الأسود: مصر لا يوجد بها حالات كثيرة مصابة بمرض الفطر الأسود، ولكن هناك حالات "لا تتعدى أصابع اليد" مشتبها بها.

وبخصوص أعراض مرض الفطر الأسود، كشف أنّها تتمثل في الحمى والسعال وضيق في التنفس والإسهال وتورم في جانب الوجه وصداع واحتقان.

وأضاف وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": المسؤول عن حدوث هذا المرض هو بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة العفنيات، والتي تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب، وهذه الفطريات تسمى بـ"الفطريات المخاطية".

وتستمر وزارة الصحة المصرية في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات؛ لاتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" أو غيره من الأمراض المعدية.