بين حلم الأهلي المصري بلوغ نهائي كأس العالم .. عقبة بالميراس البرازيلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مساء غد الثلاثاء، نظيره بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الأندية، النسخة الـ 18 في أبو ظبي.

وبلوغ الأهلي لدور الأربعة هو الرابع في المسابقة العالمية للأندية بعد أعوام 2006 و2012 و2020، وقد خرج في مناسبتين على يد فريق برازيلي وبالتالي يأمل في أن تكون الثالثة ثابتة على غرار عقدته المكسيكية التي فكها في ربع النهائي عندما تغلب على مونتيري المكسيكي.

الأهلي المصري بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية

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07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 10:42 PM

بين حلم الأهلي المصري بلوغ نهائي كأس العالم .. عقبة بالميراس البرازيلي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مساء غد الثلاثاء، نظيره بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الأندية، النسخة الـ 18 في أبو ظبي.

وبلوغ الأهلي لدور الأربعة هو الرابع في المسابقة العالمية للأندية بعد أعوام 2006 و2012 و2020، وقد خرج في مناسبتين على يد فريق برازيلي وبالتالي يأمل في أن تكون الثالثة ثابتة على غرار عقدته المكسيكية التي فكها في ربع النهائي عندما تغلب على مونتيري المكسيكي.

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الأهلي المصري بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية

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