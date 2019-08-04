من جديد.. "الحرس الثوري" يختطف سفينة أجنبية في مياه الخليج

بدعوى تهريب البنزين وتم سحبها إلى ميناء بوشهر جنوب البلاد

في واقعة مكررة، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، عن احتجازه سفينة أجنبية بدعوى أنها كانت تهرّب البنزين قرب جزيرة إيرانية في مياه الخليج العربي؛ بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري؛ فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة، وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال الأحد، إنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين".

وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارة له مع وزير الدفاع مارك إسبر إلى أستراليا.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من بريطانيا وفرنسا وألمانيا المشاركة في التحالف البحري لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي المساعي إلى إنشاء هذا التحالف بعد قيام إيران باختطاف سفينة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وبعد اعتداءات أخرى استهدفت ناقلات نفط قرب المياه الإيرانية.