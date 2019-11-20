التبرع بالأعضاء السليمة لمتوفى دماغياً في ينبع

لأول مرة في المركز الطبي التابع للهيئة الملكية

سجَّل المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، ولأول مرة مبادرة تبرع بالأعضاء لمتوفى دماغياً، بعد أن قرر ذووه التبرُّع بجميع أعضائه السليمة.

وتفصيلاً، قام الفريق الطبي بالخدمات الصحية بالتواصل مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الذين أشرفوا على نقل الأعضاء السليمة والتي سيستفيد منها أكثر من مريض في أنحاء المملكة.

وبدورها، تقدمت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، بأصدق التعازي والمواساة لذوي المتوفى، مقدمةً الشكر والعرفان على هذا العمل الإنساني النبيل، متمنين من الله -عز وجل- أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.