أمانة الرياض: فيديو هبوط وحادث "طريق الدائري" قديم وتم معالجته

تم صيانته في حينه من قِبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع

أكدت أمانة منطقة الرياض أن الفيديو المتداول، والذي يُظهر وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الأسفلتية قديم، وتم معالجة الملاحظة وقتها.

وأوضحت "الأمانة" أن الحادث المتداول وقع عام ٢٠١٦م، وتم صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه من قِبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.

أمانة الرياض طريق الدائري الثاني هبوط في الطبقة الأسفلتية

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01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441 09:53 PM

تم صيانته في حينه من قِبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع

أمانة الرياض: فيديو هبوط وحادث "طريق الدائري" قديم وتم معالجته

فهد الغبيوي

الرياض

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أكدت أمانة منطقة الرياض أن الفيديو المتداول، والذي يُظهر وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الأسفلتية قديم، وتم معالجة الملاحظة وقتها.

وأوضحت "الأمانة" أن الحادث المتداول وقع عام ٢٠١٦م، وتم صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه من قِبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.

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أمانة الرياض طريق الدائري الثاني هبوط في الطبقة الأسفلتية

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