"هلال الباحة" ينفذ عدداً من الحملات التطوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

"الزهراني": نقاط فرز للكشف الميداني للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم

نفذ الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عدة مبادرات تطوعية وإسعافية امتداداً للحملات التطوعية التثقيفية التوعوية، وذلك عن طريق نقاط فرز تفتيشية بصرية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ونقاط إسعاف أولية من المتطوعين، واستشعاراً من حرص فرع الهيئة بالمنطقة.



وأشار مدير إدارة التطوع بالفرع إلى الفرق التطوعية من الممارسين الصحيين وقيامهم بواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19)، مبيناً أن الإدارة نفذت عدداً من نقاط الفرز بمبنى إمارة المنطقة و منتزه غابة رغدان وحديقة الدانة ومساندة الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدة حملات للتبرع بالدم بمستشفى الأمير مشاري ومستشفى المخواة العام، وكذلك حملة غابة رغدان بالتعاون مع البنك المركزي بمنطقة الباحة.



وأردف: "تأتي هذه المبادرات بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ خالد محمد الغامدي، وامتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للتوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحملات التوعوية.



وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بأن تلك المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الأحمر والفرق الإسعافية بالوجود كنقاط فرز بالكشف الميداني على المواطنين والمقيمين، وتقديم التوعية الصحية لهم، وتهدف من خلال هذه النقاط إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.