وزير الخارجية يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

بحث العلاقات الثنائية وناقش أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.