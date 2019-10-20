وزير الخارجية يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

بحث العلاقات الثنائية وناقش أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

وزير الخارجية المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

4

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 06:14 PM

بحث العلاقات الثنائية وناقش أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 713

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019