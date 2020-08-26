احتراق مركبة في طريق الهدا.. والدفاع المدني يسيطر على الحريق

تم إغلاق الطريق احترازياً لحين إخماده

باشرت آليات الدفاع المدني، إخماد حريق شب في مركبة بمنتصف طريق الكر؛ مما تسبب في عرقلة حركة السير.

بدورها أغلقت دوريات المرور الخط المؤدي إلى الهدا احترازيًّا لحين إخماد الحريق الذي تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده، وبدأت بتسيير حركة السير.