الاتحاد يسعى لإعادة البرازيلي العالق في البحرين.. والفريق جاهز لمواجهة الباطن

تكثف إدارة نادي الاتحاد تحركاتها لإعادة المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول، برونو هنريكي ،إلى جدة ،بعد أن علق الأخير في البحرين إثر تعليق الرحلات الدولية في السعودية.

من جانب آخر أكمل الفريق الأول تحضيراته لمواجهة الباطن، غداً الخميس، في افتتاح الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أدى اللاعبون تدريباتهم عصر اليوم على ملعب اللقاء، وركز المدير الفني للفريق "كاريلي " على الجوانب الفنية، ومن ثم رسم التكتيك المناسب للمواجهة.